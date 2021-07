POL-LER: Pressemeldung vom 11.07.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Widerstände gegen Polizeibeamte

Leer - Gegen Mitternacht ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Bedrohung mit anschließenden Widerständen im Bahnhofsring und in der Mühlenstr. gekommen. Passanten hatten der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person mit einem Messer vor einem Pkw stehen und die Insassen bedrohen würde. Weitere Passanten kamen zu Hilfe und konnten dem Täter das Messer aus der Hand schlagen. Dieser flüchtete zu Fuß in die Fußgängerzone und konnte dort von den Beamten festgenommen werden. Hierbei leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte die Beamten durchgehend. Eine Blutentnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet und auf der Dienststelle durchgeführt. Auch hierbei leistete der 22-jährige erheblichen Widerstand. Gegen 07:45 Uhr wurde der Beschuldigte aus dem Verhinderungsgewahrsam entlassen. Auf dem Rückweg zu einem weiteren Einsatz kam der zuvor entlassene Beschuldigte den Beamten gegen 08:15 Uhr einen Pkw führend im Bahnhofsring entgegen. Hierbei zeigte der Beschuldigte den Beamten den Mittelfinger. Da der Leeraner noch alkoholisiert war wurde er einer erneuten Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Alkoholwert von 1,1 Promille festgestellt. Eine weitere Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und dementsprechende Strafanzeigen gefertigt. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der Beschuldigte wieder 'seiner' Zelle zugeführt.

Emden - In der Nacht zum Sonntag belästigte und beleidigte ein 34-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen in einer Emder Gaststätte einen weiblichen Gast und bedrohte außerdem alle anwesenden Gäste und Mitarbeiter. Bei der folgenden Kontrolle durch Polizeikräfte bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten und leistete gegen sein Verbringen zur Dienststelle erheblichen Widerstand, wodurch ein Beamter leicht an der Hand verletzt wurde. Erst unter dem Einsatz von Pfefferspray war ein Transport ins Krankenhaus möglich. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dem Mann erwarten diverse Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - ZEUGEN gesucht!

Moormerland - Am Samstag ist es in der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 01:30 Uhr im Mißgunster Weg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Fahrzeug befuhr diesen in Richtung Jann-Berghausstr.. In Höhe zur Kiefernstr. kollidierte das Fahrzeug in einer Fahrbahnverengung mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Ohne den entstandenen Schaden aufnehmen zu lassen verließ der Verursacher die Unfallstelle mit seinem Fahrzeug. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Leer oder Moormerland.

Fahren unter Betäubungsmitteln

Emden - Am Samstagabend wurde in Emder ein 32-jähriger Emder als Pkw-Fahrer in der Emder Innenstadt kontrolliert. Die Kontrolle der Polizeibeamten ergab den Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zwei Körperverletzungen endeten im Polizeigewahrsam

Emden - Ein 29-jähriger Emder hat in der Nacht zum Sonntag in Emden zwei Frauen angegriffen und verletzt. Der erste Vorfall ereignete sich im Stadtteil Barenburg, bei dem der Mann einer 22-jährigen Emderin bei einem Streitgespräch gegen den Oberarm geschlagen hat. Zwei Stunden später attackierte der Mann in der Emder Innenstadt eine 18-jährige Emderin und schlug ihr dabei mit der flachen Hand ins Gesicht. Der alkoholisierte Täter verbrachte die folgenden Stunden im Polizeigewahrsam und es erwarten ihn zwei Ermittlungsverfahren.

Mit Rauschmitteln angetroffen

Emden - Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte am Emder Hauptbahnhof gegen 18:00 Uhr einen 43-jährigen Mann aus Norden. Bei der Kontrolle wurden diverse Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden. Die Mittel wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Norder eingeleitet.

