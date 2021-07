Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Polizeibeamte++Sachbeschädigung (2)++Verkehrsunfall++

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 13.07.2021, gegen 10:45 Uhr, kam es im Windelkampsweg zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 22-jähriger Mann aus Leer als Fahrer eines Pkw angehalten und festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann wurde gebeten, sich gegenüber der Polizei auszuweisen und die Fahrzeugpapiere auszuhändigen. Dies verweigerte der Leeraner und er versuchte stattdessen, den Kontrollort zu verlassen. Daran wurde er durch die Polizei gehindert, wogegen sich der 22-Jährige aktiv sperrte. Weiterhin verhielt er sich aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Bingum - Sachbeschädigung an einem Traktor - Zeugen gesucht! Am 11.07.2021, zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Traktor im Unnerweg in Bingum. Unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein die Frontscheibe des Traktors ein und zerstörten sie nahezu komplett. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen dreistelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Jemgum zu kontaktieren.

Borkum - Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht! Im Zeitraum zwischen dem 12.07.2021, 18:00 Uhr, und dem 13.07.2021, 16:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug im Greune-Stee-Weg auf Borkum. Unbekannte Täter zerkratzten mutwillig durch einen spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite zwischen den Kotflügeln eines Volkswagen-Pkw. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei auf Borkum gebeten.

Jemgum - Verkehrsunfall im Dukelweg

Am 13.07.2021, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Dukelweg. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Papenburg befuhr die K38 aus Richtung Marienchor in Richtung Jemgum. Beim Durchfahren einer S-Kurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

