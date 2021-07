POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.07.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Autoraser gestellt - Zeugen gesucht!++ Diebstahl eines Rollers++- Betrugsversuch über eine Wohnungsvermietung++ Diebstahl aus einem Transporter++ Falsche Polizeibeamte++ Verkehrsunfall auf der Rhauderwieke++ Betrugsversuch als Wasserwerk-Arbeiter++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss++

Leer - Autoraser gestellt - Zeugen gesucht!

Am 15.07.2021, gegen 23:30 Uhr, konnte die Polizei in Leer einen 27-Jährigen Leeraner stoppen, welcher mit seinem Pkw Audi mit überhöhter Geschwindigkeit und besonders rücksichtslos unterwegs war. Der Mann war den Beamten an der Ampelkreuzung der Papenburger Straße/Bremer Straße/Hauptstraße aufgefallen. Von Papenburg kommend in Richtung Weener wechselte er mit seinem Pkw auf die Linksabbiegerspur in Richtung Innenstadt, um einen noch unbekannten Pkw links zu überholen, der geradeaus in Richtung Weener unterwegs war. Dabei überfuhr er die rot zeigende Linksabbiegerampel, um dann auf die Geradeausspur in Richtung Weener zu wechseln. Hier beschleunigte er den Pkw zeitweise auf etwa 175 km/h und versuchte durch häufigen Spurwechsel ein Überholen der nachfolgenden Polizeibeamten zu verhindern. Der Mann konnte kurz vor der Abfahrt in Richtung Deichstraße angehalten und kontrolliert werden. Auf sein Fehlverhalten angesprochen war sich der Mann keiner Schuld bewusst. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und den Führerschein des Mannes sichergestellt. Weiterhin wird der Fahrer des überholten Pkw gebeten sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen, da er sachdienliche Hinweise geben kann.

Rhauderfehn - Diebstahl eines Rollers

Im Zeitraum vom 14.07.2021, 23:00 Uhr, bis zum 15.07.2021, 9:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines unverschlossenen Rollers in der Straße Dosewieke in Rhauderfehn. Unbekannte Täter entwendeten einen unter einem Carport abgestellten Roller und entnahmen die Sitzbank und die Fahrzeugpapiere. Am nächsten Morgen wurde der Roller beschädigt auf einem Gehweg in der Beethovenstraße aufgefunden. Der Schaden wird auf einen Betrag im dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Neukamperfehn - Betrugsversuch über eine Wohnungsvermietung

Zwischen dem 06.07.2021 und dem 15.07.2021 ereignete sich ein Betrugsversuch bei einer Abwicklung der Wohnungsvermietung in Neukamperfehn. Eine 51-jährige Frau suchte über eine Online-Kleinanzeigenplattform eine Wohnung in Westerstede und erhielt ein entsprechendes Angebot. Die Anbieterin befinde sich angeblich im Ausland und sei selber auf Betrüger reingefallen. Um sich absichern zu können, fordert die Anbieterin eine Anzahlung über ein Online-Reiseportal. Diese Anzahlung beinhalte die erste Miete und die Kaution mit einer Gesamthöhe im vierstelligen Bereich. Nach der Zahlung erhalte die Wohnungssuchende einen Besichtigungstermin und könne den Mietvertrag abschließen. Die entsprechende Zahlung erfolgte nicht. Die Polizei warnt davor, dass es in den letzten Wochen wieder vermehrt zu Betrugsversuchen kam, bei denen Täter mit gefälschten Ausweisen und frei erfundenen Geschichten eine Vertrauensbasis aufbauen und potentielle Mieter in die Falle locken.

Leer - Diebstahl aus einem Transporter

Im Zeitraum vom 14.07.2021, 17:00 Uhr, bis zum 15.07.2021, 10:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Transporter in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer. Unbekannte Täter zerschlugen das vordere Dreiecksfenster und versuchten vergeblich die Seitenschiebetür des Laderaums zu öffnen. Schließlich gelang ihnen ein Öffnen der Heckflügeltür mittels Hebeln. Die Unbekannten entwendeten diverse Werkzeuge mit einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer und Emden - Falsche Polizeibeamte

Am 15.07.2021 kam es zu mehreren Betrugsversuchen mit Amtsanmaßungen in Leer und Emden. Unbekannte Täter riefen telefonisch bei Senioren an und gaben vor Verwandte zu sein, die in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt waren. Im Verlauf des Gespräches bestätigte ein angeblicher Polizeibeamter den erfundenen Vorfall. Sie forderten die Senioren auf, Geld im fünfstelligen Bereich zu übergeben, um anstehende polizeiliche Maßnahmen zu verhindern. In allen drei Fällen wurden die Personen misstrauisch und verständigten die Polizei.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall auf der Rhauderwieke

Am 15.07.2021 ereignete sich gegen 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Rhauderwieke in Rhauderfehn. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Ostrhauderfehn befuhr die Straße Untenende aus Richtung Ostrhauderfehn. Am Ende der Straße Untenende bog sie in den Kreisel ein, um diesen an der ersten Ausfahrt Richtung Rhauderwieke wieder zu verlassen. Beim Abbiegen übersah sie jedoch eine vorfahrtsberechtigte 14-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg fuhr. Die beiden Beteiligten stießen zusammen, wodurch das Mädchen verletzt wurde. Daraufhin wurde sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Bingum - Betrugsversuch als Wasserwerk-Arbeiter

Am 15.07.2021, gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Betrugsversuch in der Ziegeleistraße in Bingum. Ein unbekannter Täter klingelte an einer Haustür und gab vor Wasserwerker zu sein. Aufgrund des Hochwassers wollte er die Leitungen überprüfen. Der Anwohner wies ihn zurück, da er diese Angelegenheit bei dem Wasserwerk und der Polizei überprüfen wollte. Der angebliche Wasserwerker verließ daraufhin die Örtlichkeiten. Die Polizei rät, falsche Wasserwerker in diesem Zusammenhang nicht eintreten zu lassen, da es sich um einen Betrug handelt. Sollte Ihnen ein Vorfall auffallen, bitten wir Sie darum, die Polizei zu kontaktieren.

Weener - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 14.07.2021, gegen 10:55 Uhr, kontrollierte die Polizei Weener in der Norderstraße den Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz. Der 38-Jährige Mann aus Weener gab auf Nachfrage zu, am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

