Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach den vermissten Mädchen in Plau am See

Plau am See (ots)

Die seit dem 13.03.2021 in Plau am See vermissten beiden Mädchen sind wohlbehalten in ihrer Unterkunft eingetroffen. Wir danken allen, die an der Suche beteiligt waren. Wir bitten alle Informationen die im Bezug zu der Vermisstensuche stehen und gespeichert wurden, wieder zu löschen.

Michael Brun-Hollien

PFvD Polizeihauptkommissar

