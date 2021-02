Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub mit Schusswaffe auf Esso Tankstelle in Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, dem 18.02.2021, um 21:39 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei Recklinghausen über einen Raubüberfall mit Schusswaffe auf die Esso-Tankstelle an der Akkoallee informiert. Demnach hatte eine männliche Person unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem er das Geld erhalten hatte, flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ. Der Täter ist ca. 180 cm groß, war bei Tatausführung ganz in schwarz gekleidet, trug eine Sturmhaube und eine Carmuflage-Weste Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell