Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag fuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Borken auf der Sythener Straße aus Richtung Lavesum. Von hier aus wollte er nach links in die Münsterstraße einbiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Haltern am See. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beide Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 44-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand 8.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden, es war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell