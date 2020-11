POL-PPWP: Unfall: Hoher Blechschaden und eine Verletzte

Polizeipräsidium Westpfalz

Unfall: Hoher Blechschaden und eine Verletzte

Kaiserslautern

Blechschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro und eine Verletzte forderte ein Unfall am Sonntag in der Mainzer Straße. Ein 20-Jähriger wollte mit seinem Wagen kurz vor 15 Uhr stadteinwärts von der Mainzer Straße nach links in die Holtzendorfstraße abbiegen. Der Mann beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Sein Wagen kollidierte mit dem Fahrzeug der 35-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. |erf

