Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall mit Wild auf der B5 bei Groß Krams

Groß Krams (ots)

Am 14.03.2021 gegen 11:00 Uhr kam es auf der B5 bei Groß Krams zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 47 jährige Fahrzeugführer eines Peugeot befuhr die B5 in Richtung Kummer. Plötzlich wechselten mehrere Stück Rotwild über die Fahrbahn und es kam zur Kollision mit einem Stück. Das Wild wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit dem im Gegenverkehr befindlichen Ford. Aufgrund der schweren Folgen verstarb der Beifahrer (21 Jahre) des Ford noch an der Unfallstelle. Eine weitere Person aus diesem PKW wurde schwer und eine leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus Hagenow. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 17000 Euro. Die Bundesstraße war für ca 2,5 Stunden voll gesperrt. Im Auftrag Wegendorf, PHMin Polizeihauptrevier Ludwigslust

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell