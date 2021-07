Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.07.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht auf der Boenster Hauptstraße ++ Diebstahl einer Handtasche ++ Diebstahl von Bluetooth-Kopfhörern ++ Bootsbrand mit ungeklärter Ursache ++ Trunkenheit im Verkehr ++

Bunde - Verkehrsunfallflucht auf der Boenster Hauptstraße - Zeugen gesucht!

Am 17.07.2021, gegen 19:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Boenster Hauptstraße in Bunde. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Bunde befuhr die Boenster Hauptstraße aus Boen kommend in Richtung Möhlenwarf. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve beabsichtigte er, einen auf seiner Fahrspur vorausfahrenden, grauen VW Passat zu überholen. Dieser war vermutlich mit zwei jungen Frauen besetzt. Als er zum Überholen ansetzte und auf die Gegenfahrbahn lenkte, bemerkte er, dass sich hinter ihm ein schwarzer Pkw Jaguar mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der 22-Jährige brach den Überholvorgang ab, dennoch touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer beim Überholen das Fahrzeug des 22-jährigen Mannes. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Unfallverursachende entfernte sich daraufhin mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere die Insassen des VW Passat, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Bunde gebeten.

Leer - Diebstahl einer Handtasche

Am 18.07.2021, gegen 10:00 Uhr, kam es zu dem Diebstahl einer Handtasche in einem Lokal in der Ledastraße. Ein bisher unbekannter Täter entwendete einen rosafarbenen Rucksack mit Blumenmuster samt Inhalt von einer Garderobe. Zudem wurden einige Getränkeflaschen entwendet. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Emden - Diebstahl von Bluetooth-Kopfhörern aus Handtasche

Am 18.07.2021, gegen 1:00 Uhr, wurden Bluetooth-Kopfhörer aus einem Lokal am Delft entwendet. Eine 19-jährige Frau legte ihre Handtasche neben sich ab. Danach fragte sie ein unbekannter Mann nach einem Feuerzeug. Als sie ihm das Feuer hinhielt und gleichzeitig ihren Blick von ihm abwandte, griff der Mann nach ihrer Handtasche und flüchtete aus dem Lokal. Um ihre Tasche zurückzuerlangen, rannte sie ihm hinterher. Der Täter bemerkte ihren Verfolgungsversuch, ließ ihre Handtasche fallen und entfernte sich fußläufig. Aus ihrer Tasche wurden dabei Bluetooth-Kopfhörer entwendet. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Emden - Bootsbrand mit ungeklärter Ursache

Am 18.07.2021, zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr, fing ein Boot im Emder Stadtgraben Feuer. Der 26-jährige Besitzer legte sein Boot gegen 18:00 Uhr am Emder Stadtgraben an der Bollwerkstraße an und begab sich in ein umliegendes Lokal. Gegen 20:15 Uhr stellte der Mann eine starke Rauchentwicklung aus Richtung seines Bootes fest. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr, welche kurze Zeit später mit den Löscharbeiten begann. Das Boot des Mannes brannte vollständig nieder. Durch die Feuerwehr konnte die Ausbreitung austretender Betriebsstoffe mit Hilfe einer Ölsperre verhindert werden. Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe sind bislang ungeklärt.

Bingum - Trunkenheit im Verkehr

Am 18.07.2021, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich eine Trunkenheitsfahrt auf der Coldamer Straße in Bingum. Ein 69-jähriger Mann befuhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl die Coldamer Straße in Richtung Coldam/B436. Der Mann kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und stürzte samt Krankenfahrstuhl in einen Wassergraben. Rettungskräfte bargen den Mann. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des 69-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und wies einen Wert von 1,86 Promille auf. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Er selbst blieb bei dem Vorfall unverletzt, auch der Krankenfahrstuhl wurde nicht beschädigt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell