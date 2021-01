Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht: Unbekannte Täter überfallen Fußgänger und flüchten ohne Beute

AachenAachen (ots)

Letzten Samstag (09.01.2021) gegen 23.20 Uhr überfiel eine Gruppe junger Männer einen 23- jährigen Passanten im Bereich der Ungarnstraße. Zunächst sprachen zwei Tatverdächtige den Geschädigten an und fragten nach einer Zigarette. Als dieser verneinte, kamen weitere Personen auf ihn zu, umringten und bedrohten ihn. Laut Geschädigtem schlug dann ein Tatverdächtiger ihn mit einer Flasche auf den Hinterkopf und verlangte die Herausgabe seiner Wertsachen; andere fingen an, seine Kleidung zu durchsuchen. Der 23- Jährige rief daraufhin laut um Hilfe. Durch die Schreie aufmerksam gewordene Anwohner traten auf die Straße und die Gruppe flüchtete, ohne Beute erlangt zu haben, in Richtung Stadtpark. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Ca. sieben bis acht männliche Jugendliche/ Heranwachsende, alle ca. 1,70 m bis 1,80 m groß und zwischen 17 und 19 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild. Sie trugen Baseballcaps oder Mützen; einer war mit einer grauen, ein anderer mit einer rot/ schwarzen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. (pw)

