POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.08.2021

Rhauderfehn - Diebstahl aus einem Firmentransporter

Im Zeitraum vom 31.07.2021, 18:30 Uhr bis zum 01.08.2021, 11:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Firmentransporter an der Straße Unter den Eichen in Rhauderfehn. Unbekannte Täter öffneten die unverschlossene Schiebetür und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen

Leer - Einbruchdiebstahl in der Bremer Straße

Am 02.08.2021, gegen 2:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruchdiebstahl aus einem Kiosk in der Bremer Straße in Leer. Bisher unbekannte Täter zerschlugen den Glaseinsatz der Eingangstür eines Kiosks und entnahmen aus einem Verkaufsregal diverse Waren. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Moormerland - Urkundenfälschung

Am 01.08.2021 wurde eine Urkundenfälschung auf der Hauptstraße in Moormerland festgestellt. Eine 33-jährige Frau aus Moormerland befuhr die Hauptstraße, als sie im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Dabei wiesen ihre TÜV-Plaketten und ihre Zulassungsbescheinigung Teil 1 auf eine Urkundenfälschung hin. Die Frau verdeckte Hinweise auf eine überfällige Hauptuntersuchung mit einer gefälschten TÜV-Plakette aus 2022. Daraufhin wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Borkum - Körperverletzung am Georg-Schütte-Platz

Am 02.08.2021, gegen 7:00 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in der Bahnhofsvorhalle am Georg-Schütte-Platz. Nachdem ein 48-jähriger Mann aus Berlin seinen Fahrgutschein aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht einlösen konnte, geriet er mit diversen Personen in Streit, angefangen mit einer Bahnmitarbeiterin. Ein 47-jähriger Mann aus Borkum versuchte den Mann zu beruhigen. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche schließlich in einer Rangelei zwischen den beiden Männern endete. Hierbei wurde der 48-jährige Mann leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt, welches er wieder verlassen konnte. Aufgrund von Hinweisen auf eine Alkoholisierung des 48-jährigen Mannes wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht mit einem Atemalkoholwert von 0,66 Promille. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Exhibitionistische Handlung im Milchweg

Am 30.07.2021, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich eine exhibitionistische Handlung im Milchweg in Leer. Eine Frau spazierte mit ihrem Hund im Milchweg, als ihr ein unbekannter Mann entgegen kam. Der Mann ließ seine Hose herunter, zeigte der Frau sein Geschlechtsteil und machte eine kurze Bemerkung gegenüber der Frau. Daraufhin entfernte er sich zügig von der Örtlichkeit. Der Täter wird wie folgt beschrieben: größer als 1,65 Meter, weiße Hautfarbe, helle, zurückgekämmte Haare, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug und blauer OP-Maske, zudem trug er eine große Sporttasche in der Hand. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit eine auf die Beschreibung passende Person in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Leer.

