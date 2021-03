Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210315.1 Brunsbüttel: Kollision mit Mittelleitwerk Große Südschleuse

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Motorschiff in der Großen Südschleuse in Brunsbüttel mit dem Mittelleitwerk kollidiert. Die an dem Bauwerk entstandenen Schäden sind noch unklar.

Das unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Schiff "Elbsummer" lief von der Elbe aus kommend in den Vorhafen der Großen Südschleuse ein. Dabei geriet es gegen das Mittelleitwerk. Welche Schäden dabei an dem Mittelleitwerk entstanden, ist noch nicht bekannt. An der "Elbsummer" stellten die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers lediglich Farbabrieb fest, so dass das Fahrzeug seine Reise nach Fredericia fortsetzen konnte.

Ursächlich für den Unfall waren nach ersten Ermittlungen die zur Unfallzeit herrschenden Windböen, es kam zu keinen Personen- oder Umweltschäden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell