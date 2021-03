Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210312.4 Bokhorst: Unfall mit mehr als zwei Promille

Bokhorst (ots)

In der Nacht zu heute hat ein betrunkener Autofahrer in Bokhorst einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war alleinbeteiligt und erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen.

Gegen 01.30 Uhr war der Beschuldigte in einem Renault auf der Kreisstraße 59 aus Richtung Besdorf kommend in Richtung Bokhorst unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr er nahezu geradeaus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er beschädigte einen Stromverteilerkasten und einen Baum und landete schließlich im Straßengraben. Bei Eintreffen der Polizei hatte der 27-Jährige den Ort des Geschehens bereits verlassen. Unweit der Unfallstelle trafen Beamte den Dithmarscher jedoch an, die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich sofort um den schwer Verletzten. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 2,14 Promille. Zwar leugnete der 27-Jährige, den Wagen selbst geführt zu haben, die Einsatzkräfte schenkten der Aussage jedoch keinen Glauben und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke an. Der Verunglückte kam in ein Krankenhaus.

An dem Renault entstand ein Totalschaden, die Instandsetzungskosten des Stromverteilerkastens werden sich auf etwa 2.600 Euro belaufen.

