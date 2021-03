Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210312.3 Herzhorn: Eine Gans zum Osterfest?

Herzhorn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag war ein Unbekannter möglicherweise auf der Jagd nach einem Ostermahl. Er stahl einen Ganter in Herzhorn, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Der Geschädigte hielt in einem Freilauf auf seinem Grundstück in der Straße Mühlendeich ein Gänse-Paar. Im Zeitraum von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, verschwand das weiße, männliche Tier. Da die Umzäunung unbeschädigt war, müsse ein Dieb am Werk gewesen sein, so der Geschädigte.

Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib des Gänserichs nimmt die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 entgegen.

Merle Neufeld

