Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall von Zeugen beobachtet

Merzalben (ots)

Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz der Burg Gräfenstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrerin eines roten Cabrios gegen einen anderen, geparkten Pkw gestoßen war. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Unfallverursacherin allerdings weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksames Ehepaar, welches sich in einiger Entfernung auf dem Parkplatz befand, beobachtete den Unfallhergang und merkte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin. So konnte diese im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren wegen "Verkehrsunfallflucht" wurde eingeleitet. /piwfb

