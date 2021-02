Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 11.02.2021, 20:00 Uhr und dem 12.02.2021, 12:00 Uhr kam es im Reitweg zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein Sachschaden in Höhe von 4000 EUR entstand. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand parkender grauer Citroen Crossback, am rechten Radlauf und an der Fondtür beschädigt. Der verantwortliche unbekannte Unfallverursacher, der den Citroen beim Vorbeifahren streifte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

