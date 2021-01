Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Warnbake entwendet, Zeugen gesucht

FreinsheimFreinsheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.01.2021, 14:00 Uhr, bis Samstag, 09.01.2021, 07:30 Uhr, wurde eine in der Martinstraße aufgestellte rotweiße Warnbake entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich entweder telefonisch unter der 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

