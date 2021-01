Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto brennt

Neustadt/Weinstraße

Am 07.01.21 brach kurz vor 10:00 Uhr ein Brand an einem auf einem Parkplatz am Weinstraßen-Zentrum abgestellten PKW aus. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen. Das Fahrzeug hätte bereits die vergangenen Tage ungewöhnliche Geräusche verursacht. Ein konkreter Mangel war jedoch nicht feststellbar. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein weiteres Auto leicht an der Stoßstange und den Frontscheinwerfern beschädigt.

