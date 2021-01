Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt: Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt - Verursacherin flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 08.01.2021 kam es an der Hindenburgstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem geparkten PKW. Die 63-jährige Verkehrsunfallverursacherin streifte mit ihrem Kleinwagen einen am Straßenrand abgestellten PKW des 43-jährigen Geschädigten. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Verkehrsunfallverursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und zeitnah hiesige Polizeidienststelle über den Verkehrsunfall informieren. Durch die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte die Verkehrsunfallverursacherin letztendlich festgestellt werden. Auch der stark beschädigte PKW der Beschuldigten konnte in Augenschein genommen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fiel der eingesetzten Streife auf, dass die Verursacherin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Verursacherin wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

