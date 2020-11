Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 28.11.2020

BetzdorfBetzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57548 Kirchen/Sieg, Baustelle Lindenstraße/Hauptstraße Tatzeit: 27.11.2020, 13:57 Uhr Hergang: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer passierte mit seinem Fahrzeug die Engstelle im Baustellenbereich und beschädigte hierbei einen Begrenzungspfosten. Obwohl er auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.

2. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57555 Mudersbach, Adolfstraße 3, Parkplatz REWE Markt oder Parkplatz kaufland in 57548 Kirchen/Sieg oder an der Moschee in der Ladestraße in Betzdorf

Tatzeit: 27.11.2020, 16:30 bis 19:00 Uhr Hergang: Ein Fahrzeugführer bemerkte am 27.11.2020, 19:00 Uhr einen erheblichen Schaden auf der Beifahrerseite seines BMW. Wo genau der Schadenseintritt erfolgt sei, konnte er nicht sagen. Laut seinen Angaben besuchte er in Reihenfolge die o.a. Örtlichkeiten. Der Sachschaden wird auf bis zu 10.000 Euro geschätzt. Auch hier bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen.

