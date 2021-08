Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 07.08.21

Leer (ots)

++Einbruch in Wohnung++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfall mit Trunkenheit++Gefährliche Körperverletzung mit Zeugenaufruf++

Leer - Einbruch in Wohnung

In der Zeit von Dienstag bis Freitag kam es in der Heisfelder Straße zu einem Einbruch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertsachen. Nach hiesigem Kenntnisstand fehlen nunmehr Bargeld in geringer dreistelliger Höhe und ein älteres Fahrrad, welches im Innenhof stand

Leer - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte bei einer Kontrolle gegen 02:00 Uhr auf der Hauptstraße eine Drogenbeeinflussung bei einem 31-jährigen Pkw-Führer festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt und zur Beweisführung einer Blutentnahme durchgeführt.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Freitagabend kam es gegen 22:20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 33-jähriger Pkw-Führer beim Einfahren auf die Hauptstraße in Richtung Idafehn einen 22-jährigen Pkw-Führer. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Beamten bei dem 22-jährigen eine Alkoholisierung feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 0,89 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw des 22-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Emden - Gefährliche Körperverletzung -Zeugenaufruf-

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:30 Uhr in der Straße Katergang zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bisher unbekannter Täter schlug einem 21-jährigen jungen Mann eine Bierflasche an den Kopf. Das Opfer erlitt eine Gesichtsverletzung, wurde kurzzeitig bewusstlos und dem Klinikum zugeführt, welches er aber nach Versorgung der Verletzung wieder verlassen konnte. Der Täter war mit einer weiteren männlichen und einer weiblichen Person unterwegs. Am Tatort kam es zunächst zu einem kurzen Streit mit dem Opfer, in deren Folge der Täter zuschlug. Der Täter war nach Angaben des Geschädigten ca. 18 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte blonde Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Personen, die Angaben zur Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

