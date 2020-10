Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 75-Jährige stürzt mit Mofa

Recklinghausen (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Recklinghausen ist in der Nacht zu Montag vermutlich gegen 02.00 h an der Ophoffstraße mit ihrem Mofa gestürzt. Sie verletzte sich bei dem Sturz und konnte sich zu einem nahegelegenen Sportclub schleppen. Dort wurde sie am Montagmorgen gegen 07.00 h von einem Mitarbeiter verletzt gefunden. Sie kam in ein Krankenhaus und konnte es nach der Behandlung wieder verlassen.

