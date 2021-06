Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ferienzeit ist Reisezeit! Beginn der Sommerferien in NRW und RLP.

Bundespolizei Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz stehen kurz vor Beginn der Sommerferien. Damit die Urlaubsfreude nicht schon am Flughafen endet, sollten die Passagiere neben ihren Reiseunterlagen und Flugtickets auch auf die Gültigkeit ihrer Reisedokumente achten.

Der Reiseausweis als Passersatzpapier (RAP) und der Notreiseausweis (Nora) werden nur in begründeten Fällen am Flughafen ausgestellt. Eine Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen obliegt der Bundespolizei am jeweiligen Abflugort. Zu einer Urlaubsreise gehört auch die Kenntnis der Einreisevoraussetzungen des jeweiligen Ziellandes.

Trotz aller Vorfreunde sollten Reisende mehr Zeit aufgrund eines erhöhten Passagieraufkommens und der noch immer geltenden Covid-19 Verhaltensvorschriften einplanen. Das bedeutet rechtzeitig am Flughafen zu sein und nach dem Check-In bei der jeweiligen Airline sich umgehend zur Luftsicherheitskontrollstelle zu begeben.

In der Hauptreisezeit lassen sich erhöhte Wartezeiten leider nicht vermeiden, zudem sind mit Blick auf die Corona-Pandemie zusätzliche Maßnahmen erforderlich, für die mehr Zeit für in den Kontrollstellen einzuplanen ist.

Was Sie tun können, um zu einem schnelleren Kontrollprozess beizutragen:

Bitte informieren Sie sich schon vor Reisebeginn über die Vorschriften für das Handgepäck. Bitte nehmen Sie aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie nur ein Handgepäckstück pro Person mit zur Sicherheitskontrolle. Je weniger Handgepäck,desto schneller die Sicherheitskontrolle!

Die Vorschriften bezüglich der Mitnahme von Flüssigkeiten und verbotenen Gegenständen im Handgepäck sind hierbei zu berücksichtigen. Hinweise hierzu können entweder auf den Internetseiten ihrer jeweiligen Airline oder der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachgelesen werden.

"Reisezeit ist auch Diebeszeit - Achten Sie auf ihr Reisegepäck!"

Die Bundespolizei führt derzeit verstärkt Aufklärungsaktionen wie zum Beispiel "Stopp Pickpockets" durch, um Reisende über Tricks von Taschendieben aufzuklären. In der Hauptreisezeit steigt die Gefahr, Opfer zu werden.

Die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn, Polizeidirektorin Silke Bußkamp: "Wir freuen uns, dass es wieder möglich ist, zu reisen. Die Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn hat sich auf den Passagieransturm bestmöglich vorbereitet.

Mein Apell geht an alle Reisenden: bereiten auch Sie sich eingehend auf ihre Reise vor, damit Sie einen schönen, entspannten Urlaub genießen können. Sie haben es sich verdient."

Wir wünschen allen Reisenden einen guten und erholsamen Start in die Ferienzeit!

