Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet verurteilten Straftäter

Bielefeld (ots)

Einen 38-jährigen Deutschen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dienstagmorgen (22. Juni) im Hauptbahnhof Bielefeld fest. Der Bielefelder war im März vom Amtsgericht Bielefeld zu zehn Monaten Haft wegen räuberischen Diebstahls verurteilt worden. Vier Monate da-von waren durch die Untersuchungshaft verbüßt. Der weiteren Strafvollstreckung hatte er sich entzogen, weshalb er per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde jetzt zur Verbüßung der restlichen sechs Monate in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell