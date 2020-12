POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Waltrop: Einbrüche und Diebstahl

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Am Alten Postweg sind am vergangenen Wochenende unbekannte Täter auf das Gelände einer ehemaligen Zeche eingedrungen. Die Täter brachen mehrere Türen auf und nahmen Kupferrohre und deren Befestigungen mit. Auch ein Büroraum wurde durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um das Gelände gemacht haben.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße wurde in eine Schule eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter ein Kellerfenster aufgehebelt, die Scheibe zerstört und konnten so in den Werkraum kommen. Dort hebelten sie zwei weitere Türen auf. Ob und wenn, was gestohlen wurde, wird noch geklärt.

Gladbeck:

Auf der Richard-Wagner-Straße sind unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und nahmen schließlich eine Spardose mit Bargeld mit. Der Einbruch wurde am Montag angezeigt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage vorher passiert sein.

Waltrop:

Auf der Flurstraße wurde am Montagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Küchenfenster auf und durchsuchten dann sämtliche Schränke im Haus. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

