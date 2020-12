Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 50-Jährige bei Unfall leicht verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Montagabend, um 19:15 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Halterner Straße. Von hier aus wollte er über die Abbiegespur nach rechts in die Straße am Lohtor einbiegen. Auf der Straße Am Lohtor fuhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen in Richtung Innenstadt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Die 50-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt 4.000 Euro Sachschaden. Die Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1048

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell