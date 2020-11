Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Handtasche entrissen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, näherten sich zwei unbekannte Männer einer 48-Jährigen aus Haltern am See an der Grabenstiege. Sie entrissen der Frau die Handtasche samt Bargeld und flüchteten. Die Männer konnten nur vage beschrieben werden: 30 - 40 Jahre alt, dunkel gekleidet. Die 48-Jährige blieb unverletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell