Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg/ PSt Vienenburg von Samstag, den 07.08.2021, 12:00 Uhr, bis Montag, den 09.08.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

In der Nacht von Samstag, den 07.08.2021 bis Sonntag, den 08.08.2021, wurden der Polizei Bad Harzburg zahlreiche Ruhestörungen gemeldet. Unter anderem wurden im Kleingartenverein in Vienenburg sowie in der Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg Gäste einer Garten-/ Geburtstagsfeier zur Ruhe ermahnt. Weiter wurde bei einer Veranstaltung im Bereich Am Schlosspark in Bad Harzburg eine polizeiliche Überprüfung durchgeführt. In allen Fällen reichte ein ermahnendes Gespräch um die Nachtruhe wiederherzustellen.

i.A.

Schulz, POKin

