Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 08.08.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 1200,- Euro Sachschaden

07.08.2021, 12.05 Uhr, Gemarkung 38729 Lutter Ein 29-jähriger Kradfahrer aus Salzgitter befuhr die L 500 von Bodenstein in Rtg. Lutter und kommt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallt er gegen die dortige Schutzplanke, an der kein Schaden entstand. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Das Krad wurde beschädigt.

Illegale Müllentsorgung

02.08. bis 07.08.2021; Rhüden, L 466 Rtg. Lamspringe. Im angrenzenden Waldgebiet wurden u.a. Nachtspeicherheizkörper und div. Bauschutt illegal abgelagert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise unter Tel. 9440.

Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

08.08.21, 03.15 Uhr, Seesen, Wilhelmsplatz. Ein 24-jähiger Pkw Fahrer aus Wien befuhr mit seinem Pkw öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.(hei)

