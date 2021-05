Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum/-Beuel: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen geahndet

Bonn (ots)

Bei gezielten Verkehrskontrollen in Bonn-Beuel stellten Beamte der Polizeiwache Ramersdorf am Mittwoch (19.05.2021) eine Vielzahl von Verkehrsverstößen fest. Dabei hatten die Beamten insbesondere nicht angeschnallte oder durch Mobiltelefone abgelenkte Verkehrsteilnehmer im Blick.

Insgesamt elf Fahrzeugführer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und mussten Verwarngelder entrichten. Während des Kontrollzeitraums am Morgen und Vormittag verstießen zudem fünf Autofahrer gegen das Verbot der Handy-Nutzung am Steuer, was jeweils zur Einleitung von Bußgeldverfahren führte. Dabei stellt die Bonner Polizei immer wieder fest, dass Verkehrsteilnehmer nicht nur telefonieren, sondern während der Fahrt auch Textnachrichten in ihr Smartphone tippen. Dies führt zu einer erheblichen, mehrere Sekunden andauernden Ablenkung vom Verkehrsgeschehen und kann fatale Folgen haben. Weitere vier Verwarngelder wurden fällig, weil auf Rad- oder Gehwegen parkende Autos andere Verkehrsteilnehmer behinderten.

Am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagvormittag (18.-20.05.2021) führten Beamte der Bonner Einsatzhundertschaft außerdem Verkehrskontrollen in der Innenstadt und Beuel durch. Erneut war die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer als Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit der Bonner Polizei Anlass der Kontrollen. Dabei ahndeten die Polizeibeamten Verkehrsverstöße von Auto- und Radfahrenden. Insgesamt wurden rund 80 Personen und 50 Fahrzeuge kontrolliert, 36 Verwarngelder erhoben und sieben Ordnungswidirgkeitenanzeigen gefertigt. Neben zahlreichen Durchfahrtsverstößen (29) nutzten auch hier viele Verkehrsteilnehmer verbotswidrig das Mobiltelefon (7) oder waren als Autofahrer nicht angeschnallt (4).

