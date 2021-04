Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeug gestohlen

Dahlem-Schmidtheim (ots)

Ein Unbekannter bohrte am Dienstagnachmittag (15 Uhr) das Kofferraumschloss an einem Fahrzeug in der Hauptstraße auf und entwendete im Anschluss ein Schweißgerät.

In Dahlem wurden in der Bahnstraße in der Zeit von Dienstagabend (19.35 Uhr) bis Mittwochfrüh (6.15 Uhr) aus einem Pkw mehrere Werkzeuge entwendet.

