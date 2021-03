Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Vandalismus im Kieswerk

Rheinmünster (ots)

In einem Kieswerk in der Tullastraße kam es in der Zeit von Freitag bis Sonntag zu unschönen Szenen. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Kieswerksgelände und schlugen an einer der Straße abgewandten Seite der dortigen Fahrzeughalle mehrere Glasscheiben ein. Anschließend stiegen diese in das Gebäude ein und randalierten regelrecht darin. Unter anderem wurden Scheiben und Türen eingeschlagen, Kabel aus der Wand gezogen, Heizkörper umgerissen und ein Sicherungskasten vollständig zerstört. Dieser Akt des Vandalismus führte zu einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau haben nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07227 2221 entgegen.

