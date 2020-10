Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, gestürzte Pedelec-Fahrerin

Lengerich (ots)

Am Sonntag (27.09.) kam es auf dem Overbecker Damm in Höhe der Hausnummer 126 gegen 13.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 17 Jahre alte Pedelec-Fahrerin fuhr aus Ladbergen kommend entgegen der Fahrtrichtung auf der ca. 3-4 Meter breiten Straße in Richtung Kötters Kotten. Unmittelbar vor der Einfahrt zum Kotten wurde die 17jährige von zwei Kraftfahrzeugen überholt. Das hintere Fahrzeug (beiger Bulli) kam der Pedelec-Fahrerin so nah, dass diese infolge des Überholens die Kontrolle über ihr Pedelec verlor und stürzte. Dabei verletzte sich die Jugendliche leicht. Der Bulli-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die gestürzte Pedelecfahrerin oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

