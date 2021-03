Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Für leeren Rucksack geschlagen

Kehl (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Sundenheimer Fort" kam es am Samstagabend mutmaßlich zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 20-Jähriger hatte seinen Rucksack für die Dauer seines Einkaufs an seinem Fahrrad fest geschlossen. Als er gegen 18:30 Uhr zurück kam, sah er zwei Männer an seinem Fahrrad stehen. Als er sie ansprach, soll einer der Männer zugeschlagen haben und die beiden flüchteten mit seinem Rucksack. Dieser war glücklicherweise leer, sodass lediglich ein Schaden von etwa 20 Euro entstand. Der junge Geschädigte wurde durch den Schlag nicht schwerer verletzt.

/rv

