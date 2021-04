Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere witterungsbedingte Unfälle

Kreis Euskirchen (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag verzeichnete die Polizei im Kreis Euskirchen in der Zeit von 6 bis 13 Uhr insgesamt 14 Einsätze.

Die Fahrer kamen wegen schneebedeckter und glatter Strecken bei meist nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Zwischen Hellenthal und Blumenthal kam um 7.46 Uhr in einer Baustelle ein Lkw von der Straße ab und landete im Graben an der Leitplanke. Die aufwendige Bergung des Lkw mittels eines Krans dauerte zurzeit noch an. Die Schleidener Straße ist für die Dauer der Bergung noch vollgesperrt, der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Gegen 11 Uhr verletzte sich ein Verkehrsteilnehmer wegen einer zerborstenen Frontscheibe leicht. Er war in Hellenthal-Neuhaus von der Fahrbahn abgekommen.

Ansonsten blieb es bei Blechschäden.

Betroffen waren überwiegend die Kommunen im südlichen Teil des Kreises Euskirchen.

