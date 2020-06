Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2020 mit einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Hoher Sachschaden im Abteigarten Kloster Bronnbach In der Nacht von Freitag auf Samstag richteten Unbekannte erheblichen Sachschaden im Abteigarten des Klosters Bronnbach an. Sie stürzten eine originale, 160 cm hohe Sandsteinfigur von ihrem Sockel. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Skulptur stellt einen bärtigen Mann dar, deren Instandsetzung 15.000 - 20.000 Euro kosten wird. Zeugen fiel gegen 23.10 Uhr ein dunkler Kleinwagen, möglicherweise ein Peugeot 206 auf, der auf dem Parkplatz unterhalb des Klostercafés geparkt wurde. Die drei Insassen gingen dann mit Bierflaschen in Richtung Abteigarten. Das Polizeirevier Wertheim bittet um sachdien-liche Hinweise unter der Telefonnummer 09342/91980.

