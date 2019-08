Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Einbruchversuche

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Paulsmannshöher Straße aufzuhebeln. Aus dem Aufenthaltsraum einer Wohngruppe in der Kölner Straße wurde am Donnerstag ein Fernseher gestohlen. Ein Zeuge hörte kurz vor Mitternacht, wie die Notausgangstür zuknallte. Als er sich in den Räumlichkeiten umschaute, sah er, dass der Hinsense-Fernseher verschwunden war. An der Teutonenstraße wurde das Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt. Unbekannte entwendeten Schmuck. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell