POL-AUR: Aurich - Handtaschendiebstahl; Aurich - Reifen von zwei Autos zerstochen; Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz; Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Handtaschendiebstahl

Vor einer Gaststätte in der Marktpassage in Aurich wurde am Freitag gegen 1:15 Uhr eine Handtasche gestohlen. Als die Eigentümerin dies feststellte, ortete sie das Handy, welches sich auch in der Tasche befand. Infolge dessen konnte ein Tatverdächtiger durch die Polizei festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - Reifen von zwei Autos zerstochen

Unbekannte haben in Aurich Reifen von zwei Autos zerstochen. Bei den Autos handelt es sich um einen grauen Mercedes CDI und einen grauen Opel Corsa. Die Fahrzeuge waren auf einer Grundstückszufahrt im Esenser Postweg abgestellt. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 18:15 Uhr, bis Donnerstag, 7:20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 11:20 Uhr ein weißer VW Passat beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf einem Parkplatz im Lüchtenburger Weg in Aurich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Ein grauer Audi A3 ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Aurich beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte zwischen 10 Uhr und 11 Uhr den am Fahrbahnrand des Heuweges geparkten Audi. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

