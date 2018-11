POL-AUR: Großefehn - Frau verstorben

Aurich/Wittmund (ots) - Großefehn - Frau verstorben

Die am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzte 58-jährige Frau aus Uplengen ist im Krankenhaus verstorben. Wie berichtet, kam es gegen 8 Uhr auf dem Postweg in Großefehn zum Zusammenstoß zweier Autos, bei dem die 58-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Dort ist sie nun den schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell