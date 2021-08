Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.08.21

Goslar (ots)

PKW Fahrer ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, den 08.08.21 gegen 11:40 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer in der Straße Reinkamp in Goslar von einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle verbracht. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

PKW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 08.08.21 gegen 13:30 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass ihm eine offenbar alkoholisierte Frau an einer Tankstelle aufgefallen sei, die anschließend mit ihrem PKW davongefahren sei. Die Polizei konnte die Frau zuhause antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,47 Promille. Die 50-jährige Frau wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizei verbracht. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Sonntag, den 08.08.21 gegen 16:30 Uhr entwendete ein 38-jähriger Mann an einem Stand auf dem Kunsthandwerkermarkt ein Mobiltelefon. Als die 58-jährige Inhaberin dies bemerkte, versuchte sie den Dieb festzuhalten. Ihr Ehemann und weitere Passanten eilten ihr zur Hilfe und hielten den Dieb, der sich mit Schlägen wehrte, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizeibeamten nahmen den 38-jährigen Mann mit zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell