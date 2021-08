Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Werkzeug und Diesel gestohlen

Lathen (ots)

Zwischen Freitag und Montag sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Mühlenstraße in Lathen eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge sowie etwa 80 Liter Dieselkraftstoff aus einem Radlader. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell