Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zeugen gesucht (Korrektur Richtungsfahrbahn)

Aschendorf (ots)

Am 26. Juli kam es auf der Oldenburger Straße in Aschendorf zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Der 82-jähre Fahrer eines silbernen Mercedes war gegen 15.30 in Richtung Aschendorf unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Anschließend geriet er nach links in den Gegenverkehr. Hierbei sei es laut Zeugenaussage fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen sein. Der Fahrer dieses Pkw sowie weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell