POL-D: Düsseldorf / Hagen - Gewerbsmäßiger Drogenhandel - Drei Festnahmen - 15 Kilogramm Cannabis und Bargeld beschlagnahmt

Hagen - Gewerbsmäßiger Drogenhandel - Drei Festnahmen - 15 Kilogramm Cannabis und Bargeld beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf / Hagen - Gewerbsmäßiger Drogenhandel - Drei Festnahmen - 15 Kilogramm Cannabis und Bargeld beschlagnahmt

Intensive Ermittlungen des Drogenkommissariats 21 der Düsseldorfer Polizei führten in der vergangenen Woche zu Festnahmen dreier Tatverdächtiger sowie der Beschlagnahme von etwa 15 Kilogramm Cannabiskraut und circa 26.000 Euro Bargeld.

Bereits seit Dezember 2020 ermittelten die Spezialisten des KK 21 gegen Verdächtige im Rauschgiftmilieu. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Drogenlieferung von Düsseldorf nach Hagen. Mit Hilfe einer Spezialeinheit (MEK) konnte ein 46-jähriger Mazedonier albanischer Abstammung in Düsseldorf festgenommen werden. Den Ermittlungen zufolge betrieb der Festgenommene bereits seit mehreren Jahren einen schwunghaften Rauschgifthandel. Auch bei einem 43 Jahre alten Mann aus Albanien klickten die Handschellen. Kurz vor seiner Festnahme hatte er mehrere Kilogramm Cannabis aus dem Fenster einer Wohnung in Düsseldorf Rath geworfen. In Hagen nahmen Beamte einen 26-jährigen Albaner fest. Bei seiner Personalienüberprüfung ergab sich, dass er durch belgische Behörden mit einem sogenannten europäischen Haftbefehl gesucht wird. Alle drei Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

