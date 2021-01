Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Presslufthammer auf 4 Rädern

GermersheimGermersheim (ots)

Gestern Vormittag erregte ein getuntes Auto in der Straße "An der Hexenbrücke" die Aufmerksamkeit der Polizei. Der 24-jährige Fahrer hatte diverse technische Veränderungen an seinem VW Golf vorgenommen. Auch die Abgasanlage hat er dabei manipuliert. Dadurch erreichte das Auto die Lautstärke eines Presslufthammers (90 dB). Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird durch einen entsprechenden Gutachter geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Dobberstein

Telefon: 07274/958-1603

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell