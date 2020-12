Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - böse Überraschung am Morgen

EdenkobenEdenkoben (ots)

Ein 39-jähriger Fahrzeughalter aus dem Kreis Maikammer musste am Morgen des 07.12.2020 feststellen, dass die Fahrertür seines in der Massastraße geparkten PKWs zerkratzt wurde. Als möglicher Tatzeitraum kommt die Zeit vom 06.12.2020 ab 18:00 Uhr bis zum 07.12.2020 09:00 Uhr in Frage. Der Halter bleibt nun auf einem Schaden von ca. 500 Euro sitzt. Daher werden potentielle Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen darum gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

