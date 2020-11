Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Schwerter Straße

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1252

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Schwerter Straße am frühen Freitagabend (13. November) sucht die Polizei Zeugen. Ein 58-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war der Dortmunder gegen 17.35 Uhr auf der Schwerter Straße in Richtung Westen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Kortenstraße wollte er offenbar nach links in einen Waldweg abbiegen. Dazu fuhr er zunächst zur Fahrbahnmitte. Dies übersah offenbar ein ebenfalls in Richtung Westen fahrender Pkw-Fahrer bzw. eine Pkw-Fahrerin. Es kam ersten Erkenntnissen zufolge zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Fahrrades, woraufhin der 58-Jährige stürzte und sich schwer verletzte.

Das Auto setzte seinen Weg ersten Zeugenangaben zufolge in Richtung Westen fort.

Ein Rettungswagen brachte den Dortmunder zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall und zu dem beteiligten Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Aplerbeck unter Tel. 0231/132-3821 zu melden.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Presseerklärung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Original-Content von: Polizei Dortmund