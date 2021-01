Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Langgöns: Bierdose führt zu den Tätern

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 27.01.2021:

Langgöns: Bierdose führt zu den Tätern

Ein aufmerksamer Zeuge und eine Bierdose führte am frühen Mittwochmorgen in Langgöns zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen.

Unbekannte hatten in der Adalbert-Stifter-Straße gegen 02.30 Uhr eine Scheibe eines dort geparkten Seat Ibiza eingeschlagen und dann offenbar im Innenraum nach Wertsachen gesucht. Mit wenig Bargeld flüchteten sie zunächst in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge hatte das Ganze mitbekommen, schnell die Polizei verständigt sowie die beiden mutmaßlichen Täter beschrieben. Die Beamten waren schnell am Tatort. Es stellte sich heraus, dass die Täter in der genannten Straße offenbar noch einen weiteren PKW aufgebrochen hatten. Offenbar wurde aus diesem Fahrzeug nichts entwendet. Die Beamten fanden in dem Seat eine Bierdose, die offenbar von den Tätern zurückgelassen wurde.

Während der Fahndung stieß eine Streife wenig später am Bahnhof auf zwei Personen. Aufgrund der Personenbeschreibung und auch aufgrund einer zweiten Bierdose der gleichen Marke, welche einer der Männer mitführte, sprach vieles dafür, dass es sich bei diesen beiden Männern auch um die beiden Täter handelt. Die zwei algerischen Asylbewerber im Alter von 29 und 30 Jahren wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell