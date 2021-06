Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Polizeibeamte angegriffen, Unfälle, Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung, Mann auf Rolltreppe niedergeschlagen

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Polizisten angegriffen und beleidigt

Polizeibeamte angegriffen und erheblich beleidigt haben zwei junge Erwachsene in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sonnenbühl. Die 21- und 27-jährigen Männer waren Teil einer Party in der Schießgasse. Auf Grund von Lärmbelästigungen wurde die Örtlichkeit überprüft und die Beteiligten aufgefordert, die Musik leiser zu stellen. Hierbei ging der 27-jährige zunächst verbal aggressiv auf die Polizeibeamten zu. Als er im weiteren Verlauf fixiert werden sollte, schlug der 21-jährige unvermittelt auf einen der Polizeibeamten ein und zog den 27-jährigen weg. Anschließend schlugen und traten beide um sich, wobei der 27-jährige auch in bedrohlicher Art und Weise auf die Polizisten zuging. Den eingesetzten Beamten gelang es schließlich, die beiden Aggressoren zu bändigen. Verletzt wurde hierbei niemand. Während der gesamten Einsatzdauer wurden die Beamten von den beiden Männern aufs übelste beleidigt. Sowohl gegen den 21- als auch der 27-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Münsingen (RT): Traktor mit Anhänger umgekippt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein Traktor mitsamt Anhänger auf einem Verbindungsweg zwischen Bremelau und Buttenhausen am Freitag gegen 18 Uhr umgekippt. Zuvor war dem Traktorfahrer in einer leichten Linkskurve ein Fahrzeug entgegengekommen. Beim Ausweichen nach rechts geriet er in den Seitenstreifen, woraufhin der Traktor umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ob dieser den Unfall bemerkt hat, ist noch unklar. Der Traktorfahrer sowie seine beiden auf dem Anhänger sitzenden Mitfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Münsingen (RT): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 18.06.2021 /11: 43 Uhr

Der seit Donnerstagmorgen als vermisst gemeldete 71-jährige aus Gomadingen konnte am Samstagmorgen aufgrund eines Hinweises wohlbehalten aufgefunden werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden somit eingestellt. Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall mit Sachschaden / Zeugensuchmeldung

Unverletzt blieben zwei Verkehrsteilnehmer am Freitagabend, in Wendlingen am Neckar, nach einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Pkw-Lenkerin befuhr gegen 16:27 Uhr mit ihrem VW Tiguan die Stuttgarter Straße (L1200) in Richtung Köngen. Im weiteren Verlauf wollte die 31-jährige nach links auf die K1219 in Richtung Unterensingen abbiegen. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 41-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Ford Fiesta die L1200 von Köngen kommend, um geradeaus in Richtung Wendlingen am Neckar weiterzufahren. Im dortigen Einmündungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Da zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben vorliegen, bittet das Polizeirevier Nürtingen unter Tel. 07022/9224-0 um Zeugenhinweise.

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Mann auf Rolltreppe niedergeschlagen

Zu einem tätlichen Angriff kam es am Freitagabend gegen 18:50 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Liststraße im Industriegebiet von Scharnhausen. Ein 52jähriger Mann benutzte die Rolltreppe im Einkaufsmarkt und fuhr mit dieser abwärts in Richtung Ausgang. Eine bislang noch unbekannte männliche Person näherte sich von hinten und drängelte, worauf der 52-Jährige den Drängler darum bat, dies zu unterlassen und Abstand zu wahren. Am Ende der Rolltreppe schlug der unbekannte Mann dem Geschädigten unvermittelt mit voller Wucht ins Gesicht, wobei dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor und zu Boden stürzte. Der Täter verließ im Anschluss den Einkaufsmarkt und entfernte sich in unbekannte Richtung. Er soll etwa 20 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Er trug kurze, glatte, schwarze Haare und war mit einem engen, weißen T-Shirt und einer langen, dunklen Hose bekleidet. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711/70913 entgegen.

Esslingen (ES): Ein Löffel Eis führte zu hitzige Debatten

Ein auswärtiges Ehepaar suchte in der nachmittäglichen Hitze eine Eisdiele in der Esslingen Innenstadt auf und bestellte sich einen Eisbecher. Sofort nach dem Verzehr des ersten Löffels, waren sie ob des Geschmacks und der Konsistenz des Eises nicht einverstanden und wollten den Becher gleich wieder zurückgeben. Hieraus entwickelte sich eine längere und hitzige Diskussion über den zu zahlenden Betrag mit dem Inhaber der Eisdiele. Eine zufällig vorbeifahrende Streife wurde von den Streitparteien angehalten. Die Polizeibeamten konnten durch ein Gespräch den Streit schlichten, was die aufgeheizte Stimmung schnell wieder abkühlen ließ. Die beiden Parteien haben daraufhin eine einvernehmliche Lösung (der Polizei nicht bekannt) gefunden.

Rottenburg (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall - drei Verletzte

Drei Verletzte und hoher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag, um 17:35 Uhr, auf der B 28 bei Rottenburg ereignet hat. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Kombis befuhr die B 28 von Tübingen in Richtung Rottenburg. Im Bereich der Baustelle von der B 28 zur L 361 zum Industriegebiet "Siebenlinden" kam dieser in einer scharfen Rechtskurve vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 19-jährigen Fahrerin eines Nissan Qashqai. Im Bereich der Baustelle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Auf Grund des Zusammenstoßes kam der Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einen ca. ein Meter tiefen Abhang hinunter. Im Mercedes fuhr noch ein 7-jähriges Mädchen mit. Alle Fahrzeuginsassen konnten, auch mit Unterstützung von Ersthelfern, ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Auf Grund der unterschiedlichen Meldungen der Anzahl der Verletzten war eine große Anzahl von Rettungskräften vor Ort. Der verständigte Rettungsdienst war mit 5 Rettungswagen, 4 Krankentransportwagen, 1 Notarzt und 1 Rettungshubschrauber vor Ort. Die Feuerwehr Rottenburg-Stadtmitte war mit 5 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Rettungsdienst wurden alle drei Beteiligte in Krankenhäuser eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Auf Grund des großen Trümmerfeldes wurde die Straßenmeisterei Rottenburg verständigt, welche die Reinigung der Fahrbahn übernahm. Der Abschnitt der B 28 musste bis 20:00 Uhr voll gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen wurden nicht gemeldet.

Rottenburg (TÜ): Größere Auseinandersetzung - Mehrere Verletzte

Mehrere leichtverletzte Personen gab es bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, in der Tübinger Straße. Mehrere Freunde saßen zusammen auf einer Bank und konsumierten dort Getränke, als zwei Personen dort vorbeiliefen. Diese wollten etwas von den Getränken haben, was allerdings verneint wurde. Als dann Freunde der zwei Personen hinzustießen, entwickelte sich zwischen den beiden Gruppierungen eine Schlägerei mit insgesamt ca. zehn Personen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren. Durch drei sofort eingesetzte Streifenwagenbesatzungen konnten mehrere Personen festgenommen werden. Bei sechs Personen konnten Verletzungen festgestellt werden. Durch den verständigten Rettungsdienst mussten zwei Verletzte im Alter von 32 und 34 Jahren in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bitz (ZAK): Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Am Freitagabend gegen 22 Uhr verursachte ein 43-jähriger Mitsubishi-Fahrer in Bitz einen schadensträchtigen Verkehrsunfall. Der erheblich alkoholisierte Mann befuhr die Straße "Am Hüngerbühl" mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, kam von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus durch eine Hecke in einen Garten. Anschließend kam das Auto in der Friedrichstraße zum Stehen. Durch Ersthelfer konnte der Unfallverursacher aus dem Auto geborgen und anschließend leichtverletzt in ein Klinikum gebracht werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung von weit über zwei Promille wurde sein Führerschein direkt vor Ort einbehalten.

Obernheim (ZAK): Motorradfahrer schwerverletzt nach Unfall

Am frühen Freitagabend, kurz nach 18:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Ein 28-jähriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Obernheim und wollte zum dortigen Stausee abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann einen entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer. Trotz der Bemühungen des jungen Mannes, eine Kollision mit dem Motorradfahrer zu vermeiden, kam es zu einem Unfall. Der Motorradfahrer kam anschließend schwer verletzt in eine Klinik.

Albstadt (ZAK): Brennender Trockner im Heizraum

Aus unbekannter Ursache ist in Onstmettingen am späten Freitagabend ein Wäschetrockner in Brand geraten. Hierdurch wurde unter anderem auch die Heizung des Gebäudes beschädigt. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die verständigte Feuerwehr mehrere Wohnungen belüften. Die Hausbewohner konnten das Gebäude allesamt unverletzt verlassen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Der durch das Feuer und den Rauch entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Angaben zu Folge auf etwa 50.000 Euro.

Bisingen (ZAK): Gebäudebrand

Am frühen Samstagmorgen ist es in Bisingen zu einem Gebäudebrand mit erheblichem Sachschaden gekommen. Anwohner des Altenweg meldeten gegen 06.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines dortigen Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus der Dachgeschosswohnung, welche im weiteren Verlauf auch auf das Dach übergriffen. Sämtliche Bewohner konnten das betroffene Gebäude zeitnah verlassen, ein Bewohner zog sich bei eigenständigen Löschversuchen leichte Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machten. Durch die Feuerwehr, die mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden. Das Wohnhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und bleibt vorerst nicht bewohnbar. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten noch an. Der Schaden an dem Wohnhaus beläuft sich auf circa 300.000 - 400.000 Euro. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell