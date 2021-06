Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schmorbrand in Technikraum, Unfall mit verletztem Radfahrer

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Schmorbrand in Harthausen

Aufgrund einer zuvor gemeldeten Rauchentwicklung sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagvormittag, gegen 10.25 Uhr, in den Albweg nach Harthausen ausgerückt. Wie sich dort herausstellte, war es im Technikraum eines Wohnhauses am Steuerungsgerät einer Solaranlage aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand gekommen. Die Feuerwehr war rasch Herr der Lage und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (mr)

Lenningen (ES): Radfahrer mit Pkw kollidiert

Ein Radfahrer hat am Freitagvormittag bei der Kollision mit einem Pkw leichte Verletzungen erlitten. Gegen zehn Uhr war der 30-Jährige mit seinem Rennrad auf der Kirchheimer Straße (B 465) in Unterlenningen von Owen herkommend unterwegs. Vor der Einmündung der Burgstraße wechselte er auf den Gehweg, um an drei vor einer roten Ampel wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Als die Ampel wieder umschaltete, fuhr der Radler ohne zu bremsen vor den Fahrzeugen wieder auf die Fahrbahn. Kurz zuvor war eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Audi aufgrund des auf der Kirchheimer Straße stehenden Verkehrs von der Burgstraße aus nach links abgebogen. Der 30-Jährige stieß mit der Motorhaube des Wagens zusammen, fiel auf die Windschutzscheibe und anschließend zu Boden. Er zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch nicht versorgt werden mussten. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Der Audi war zudem nicht mehr fahrbereit. (mr)

