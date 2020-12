Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Landau Nord - Falsch in den Baustellenbereich gefahren

Über 1000 Euro Sachschaden an seinem Fahrzeug verursachte ein 60 Jahre alter Mercedesfahrer, der gestern (29.12.2020, kurz nach 7 Uhr) falsch in den Baustellenbereich bei Landau-Nord in Fahrtrichtung A 65 fuhr. Seinen Angaben zufolge war er zuvor vom Gegenverkehr geblendet worden, weshalb er der Beschilderung nicht richtig wahrgenommen hatte und falsch in den Baustellenbereich fuhr. Ein entgegenkommender LKW-Fahrer erkannte rechtzeitig die Situation und bremste den nachfolgenden Verkehr aus. Der 60-Jährige fuhr beim Ausweichen in einen abgesperrten Teil und beschädigte infolge der abgefrästen Fahrbahn sein Auto. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

